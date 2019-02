Henstedt-Ulzburg

Im Dezember 2017 war die Klinikgruppe in massive Schieflage geraten und musste Insolvenz anmelden. Ein Schock für die Region, denn gut 400 Menschen standen zu dem Zeitpunkt dort in Lohn und Brot. Die Paracelsus-Gruppe betreibt in Deutschland 40 Einrichtungen an 22 Standorten. Die Beteiligungsholding Porterhouse Group AG aus der Schweiz übernahm den Konzern. Seitdem sind einige Monate ins Land gegangen, die vor allem für die Beschäftigten einige Veränderungen mit sich brachten. Mehr als 70 Mitarbeiter verließen entweder aus eigenen Stücken oder per Kündigung das Haus.

Honorarkräfte sind dreimal so teuer wie Angestellte

Seit Oktober ist Dr. Christian Utler (53) in ganz Deutschland unterwegs und schaut sich an den Standorten des Konzerns um. Alle zwei, drei Wochen ist Henstedt-Ulzburg sein Ziel, eines der Sorgenkinder des Paracelsus-Konzerns. „Dieser Standort konnte im vergangenen Jahr wirtschaftlich nicht positiv abgeschlossen werden“, gibt Utler unumwunden zu. Durch unbesetzte Stellen im Pflegebereich mussten seinen Aussagen nach Honorarkräfte beauftragt werden, die aber das dreifache kosten.

Ein sensibler Punkt war bereits zu Insolvenzzeiten die Geburtenstation. Wie ein Damoklesschwert hing die Befürchtung im Raum, sie könnte geschlossen werden. Der Frauenarzt und Psychotherapeut Utler gibt Entwarnung: „Wir stehen zur Geburtshilfe, schauen uns aber drei Jahre lang die Entwicklung dort an.“ In Henstedt-Ulzburg kamen im Jahr 2018 gut 750 Kinder zur Welt, die Station rechne sich aber erst bei mindestens 1100 Geburten pro Jahr. Das Augenmerk liege nun darauf, möglichst viele werdende Eltern der ganzen Region davon zu überzeugen, sich für die eher kleine und familiäre Klinik zu entscheiden.

Investitionen in Millionenhöhe

Um die Klinik auch für Mitarbeiter attraktiv zu machen, investiert der neue Betreiber: Für 200000 Euro wurde ein sogenannter 3D-Turm gekauft, der die Durchblutung von Organen deutlich besser zeigt als bisherige Methoden. Ein Ultraschallgerät (100000 Euro), ein CT (400000 Euro), ein Röntgengerät (200000 Euro) und ein Kernspintomograph (2,5 Millionen Euro) sollen folgen, ebenso ein Anbau im Bereich der Notaufnahme.