Henstedt-Ulzburg

Silberbauer hinterlässt eine Familie mit drei erwachsenen Kindern. Die 60-Jährige lebte seit 1992 in Henstedt-Ulzburg. Seit 2004 war sie CDU-Mitglied.

Sie gehörte neben der Gemeindevertretung auch dem Kultur- und Sportausschuss, dem Sozial-, Senioren- und Gleichstellungsausschuss und dem Stiftungsrat der Jugendstiftung an. Ihren Wahlkreis Götzberg/Henstedt hatte Silberbauer bei der Kommunalwahl im Mai diesen Jahres direkt gewonnen. Bereits vor der jüngsten Wahl war sie in verschiedenen Gremien tätig, unter anderem 2017 als Nachrückerin des verstorbenen Bürgervorstehers Uwe Schmidt in der Gemeindevertretung.

Vor allem die Themen Kinder und Bildung lagen der Christdemokratin, die ein ausgeprägtes Faible für Mode hatte, am Herzen. CDU-Fraktionsvorsitzender Dr. Dietmar Kahle sprach von einem schrecklichen Schicksalsschlag.