Trappenkamp

Das Wohnhaus brannte in voller Ausdehnung als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf. Mit schwerem Atemschutz und in mehreren Kleingruppen wurden die Löscharbeiten begonnen. Um die Flammen unter anderem auf dem Dach zu bekämpfen stiegen mehrere Feuerwehrmänner auf das Flachdach und löschten mit Schaum. Drohnenpiloten von der Technischen Einsatzleitung hielten die Arbeit der Wehren zur späteren Auswertung fest.

Großfeuer in Trappenkamp - Schwarze Rauchsäule und 80 Einsatzkräfte

Das ohnehin abrissreife Haus ermöglichte den Freiwilligen Feuerwehren eine Übung unter Realbedingungen durchzuführen. Die Löscharbeiten dauerten noch bis in die späten Abendstunden, danach begannen die Auswertungen für alle Beteiligten.