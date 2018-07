Bad Segeberg

„Vertrauen“ war wohl das Kernwort der konstituierenden Sitzung der Verbandsversammlung des Wege-Zweckverbandes. Kreispräsident Claus Peter Dieck hob dies in seinem Grußwort hervor. „Aus dem kleinen Beiboot WZV ist ein großes Frachtschiff geworden. Und je größer ein Schiff ist, desto stabiler aber auch schlechter zu manövrieren ist es.“ Man stehe vor einem riesigen Berg von Aufgaben und Problemen, aber: „Wo Vertrauen fehlt, regiert Unsicherheit und Angst!“, rief er den 89 Bürgermeistern und Delegierten in der Fahrzeughalle des WZV am Sonnabendmittag zu. Dieser Tag sei ein Tag des Aufbruchs. Die Vergangenheit könne man nicht mehr ändern, die Zukunft aber gestalten.

Nachfolger für Kretschmer nicht vor Herbst 2019

Der WZV hatte in jüngster Vergangenheit negative Schlagzeilen gemacht. Vom langjährigen WZV-Chef Jens Kretschmer hatte sich der Verband nach Unstimmigkeiten über seinen Führungsstil getrennt. Außerdem sollen in verschiedenen Geschäftsfeldern des WZV finanzielle Lücken in Millionenhöhe klaffen.

Die Suche nach einem Nachfolger für Kretschmer läuft. Viel Neues hatte Justiziar Nis Nissen der Verbandsversammlung dazu nicht zu berichten. Man wolle sich Zeit lassen. Ende vergangener Woche sei ein Personaldienstleister ausgewählt worden, der passende Bewerber für die Stelle aussuchen und dann der Verbandsversammlung präsentieren soll. Da allein der Auswahlprozess ein halbes Jahr dauern würde, sei mit der Arbeitsaufnahme des „Neuen“ wohl erst zum 3.Quartal 2019 zu rechnen.

Beatrix Klüver übernimmt den Hauptausschuss

Unkomplizierter ging die Besetzung der weiteren Posten voran. Ralf Martens, Bürgermeister von Ellerau, ist erster Stellvertreter von Hanno Krause. Zum zweiten Stellvertreter wurde Wahlstedts Bürgermeister Matthias Bonse gewählt.

Auch im Hauptausschuss gibt es einige Veränderungen. Der alte Vorsitzende Gert Lentföhr (Seedorf) wird abgelöst von Beatrix Klüver. Als Stellvertreter wurde Bad Bramstedts Bürgermeister Hans-Jürgen Kütbach wiedergewählt. Neu im Gremium sind Silke Behrens, Bürgermeisterin von Westerrade, Maren Horstmann (Armstedt) und Klaus Gerdes (Schmalfeld).

Von Klaus J. Harm