Kaltenkirchen

Ganz im Stil der 50er Jahre kamen Sabrina Klingspohn (24) und Tobias Felsen (27) aus Kaltenkirchen zur standesamtlichen Trauung. Auch die meisten Gäste hatten sich im Rockabilly-Style mit bunten Pünktchenkleidern und Petticoat dem Motto angepasst. Das Auto, mit dem die Braut vorfuhr, war ein echter Hingucker. Der grüne Ford Mercury aus dem Jahr 1946 gehört einem befreundeten Paar, das Oldtimer sammelt und die Fahrt zur Hochzeit spendierte. „Das lockere Motto passt einfach zu uns, wir wollten nicht so etepetete heiraten“. Kennengelernt haben sich der Produktionshelfer und die Friseurin vor zwei Jahren und „es war Liebe auf den ersten Blick“, versichert der Bräutigam. Im Anschluss an die Trauung ging es zu den Schwiegereltern nach Sülfeld zum Feiern.

Hochzeits- statt Geburtstagsfeier

Steffie Lüdtke (35) und Sebastian Bolt (41) kennen sich schon seit dem Jahr 2000. Seit vier Jahren vervollständigt Töchterchen Liv-Maxima das Familienglück. Weil Sebastian Bolt seinen 40. Geburtstag nicht groß feiern wollte, beschlossen die Altenpflegerin und der Elektroinstallateur 2018 mit einer großen Feier zu heiraten. „Wir haben erst ein halbes Jahr, nachdem der Termin feststand gemerkt, dass es sich um ein so markantes Datum handelt“, sagt der Bräutigam, der in seiner Freizeit gerne angelt und Fußball spielt. Gefeiert wurde anschließend im Bürgerhaus und die Hochzeitsreise geht nach Sizilien.

Junges Glück mit Spontaneität

In einem knallroten Ford Road Runner fuhr die Braut Kim Haecks (23) vor dem Rathaus vor, um ihrem Bräutigam Julian Aiple (25) das Jawort zu geben. Am Nachmittag wurde in der Michaeliskirche nochmal der Bund fürs Leben mit kirchlichem Segen geschlossen. 2011 lernten sich die Heilerziehungspflegerin und der Kfz-Meister beim Jobben in einem Warenhaus kennen. Anfang des Jahres zogen beide in ihr Haus nach Bimöhlen. In ihrer Freizeit unternehmen sie gerne etwas für die Fitness. Gefeiert wurde anschließend im Restaurant Tanzhase in Hasenmoor. „Unsere Hochzeitsreise machen wir spontan, wir fahren an den Flughafen und gucken was geht“, sagt die junge Braut.

Von Sievershütten nach Mexiko

Die Farbe Gelb herrschte vor bei der Hochzeit von Sylvia Paul (56) und Holger Koslowski (58) aus Sievershütten. Denn als die Briefzustellerin der Post und der Planer bei der Deutschen Lufthansa wieder aus dem Rathaus herauskamen, standen viele gelbe Postautos vor der Tür und Kollegen der Braut Spalier. Der Bräutigam musste seine frisch Angetraute durch die geöffneten Schiebetüren eines Zustellfahrzeugs tragen, was nicht ganz einfach und vor allem nicht rückenfreundlich für den Bräutigam war. „Ich höre es schon knirschen“, sagte die sportliche Braut, die in ihrem Zustellbezirk in Kaltenkirchen immer mit dem Fahrrad unterwegs ist. Die Beiden haben sich das Datum ausgesucht, „weil es ein schönes Datum ist und sich gut merken lässt“. Zum Feiern ging es anschließend nach Sievershütten in „De Brüchhorst“. Die Hochzeitsreise geht nach Mexiko. Beide bringen je ein Kind mit in die Ehe.

Ein fünftes Paar gab sich ganz unauffällig, und von den vielen Zuschauern unbemerkt, das Jawort.