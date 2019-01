Bad Bramstedt.

Krane selbst hatte gehofft, auf dem FDP-Europaparteitag am vergangenen Sonntag einen Platz unter den ersten Neun zu bekommen. Das klappte nicht. Nach Angaben der FDP-Bundespartei taucht der Name Krane nicht unter den ersten 15 Bewerbern auf. Die weiteren Listenplätze seien noch nicht ausgewertet worden, erklärte eine FDP-Sprecherin. Unter den bisher bekannt gegebenen befindet sich kein Bewerber aus Schleswig-Holstein.

Die FDP hat zurzeit nur drei Europaabgeordnete. Allerdings fiel die letzte Europawahl in die Tiefphase der FDP, die damals auch aus dem Bundestag geflogen war. Bis zu neun Abgeordnete könnten es bei der Wahl im 26. Mai werden, hatte Krane erklärt. Theoretisch könnte Krane jetzt noch als Direktkandidat gewählt werden. Jedoch war dieses Mandat in den vorherigen Europawahlen immer an die CDU mit Kandidat Reimer Böge aus Hasenmoor gegangen.

Der 28-Jährige Krane hatte angekündigt, im Fall seiner Nicht-Wahl als Rechtsanwalt arbeiten zu wollen.