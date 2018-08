Schlager-Fans können sich schon jetzt freuen: Auch 2019 wird es am Kalkberg in Bad Segeberg eine große Schlagernacht geben. Sie findet am 11. Mai statt. Zu den Künstlern, die bei dem Vier-Stunden-Programm im Freilichttheater auftreten, zählen Vanessa Mai, Beatrice Egli, Voxxclub und Roberto Blanco.