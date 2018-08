Henstedt-Ulzburg

MTH fertigt Anlagen an, mit denen Kunststoffteile per Ultraschall miteinander verschweißt werden. Statt sie zu verschrauben, werden die Einzelteile verschweißt und so verbunden. Kunden sind große Automobilhersteller und -zulieferer – und das in der ganzen Welt. „Aus einem Handwerker ist ein Champion geworden“, sagte Buchholz anerkennend in Richtung Mathias Herrde. Das Henstedt-Ulzburger Unternehmen macht nach eigenen Angaben im Jahr 1,8 Millionen Euro Umsatz.

Unternehmer hatte schon früh die Geschäftsidee

Herrde ist gelernter Feinmechaniker und hat bereits früh seine Meisterprüfung absolviert. Nachdem er zehn Jahre lang in einer Ellerauer Firma tätig gewesen war, wagte er den Sprung in die Selbstständigkeit. „Ich hatte eine Vision“, berichtete Herrde. Er habe bereits damals die Geschäftsidee im Kopf gehabt. Nachdem Herrde kurz nach der Wende zunächst in Mecklenburg-Vorpommern eine Firma gründete, wechselte er 1997 nach Henstedt-Ulzburg. Zwei Jahre später folgte der Neubau am Tiedenkamp 6, wo stetig angebaut wurde.

Wie viele andere Unternehmer auch, ist Herrde stets auf der Suche nach Fachkräften. Unzufrieden ist der Firmenchef mit der Art der Ausbildung. Die Handwerkskammer Lübeck, so Herrde, müsse die Ausbildungsabläufe anders organisieren, damit junge Menschen Spaß an ihrer Tätigkeit hätten. Bei ihm besteht die Möglichkeit, Mechatroniker zu werden. „Für diesen Beruf gibt es verschiedene Tätigungsfelder“, beschrieb Herrde. Dem jungen Azubis müssten – so sein Vorschlag – beispielsweise im ersten halben Jahr diese Nischen gezeigt werden. Erst dann, so Herrde, wisse der Azubi, welcher Bereich „ihm liege“ und er gehe mit einer ganz anderen Motivation jeden Tag zur Arbeit. Wirtschaftsminister Buchholz verwies an die Verantwortlichen der Handwerkskammer. Die müssten die Ausbildungsordnung überdenken, forderte der Liberale.