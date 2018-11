Das Verkehrsaufkommen an der so genannten Gutenberg-Kreuzung an der Zufahrt zum Gewerbepark Nord in Henstedt-Ulzburg ist bereits heute höher, als dieser Verkehrsknotenpunkt verkraften kann. „Die Leistungsfähigkeit ist überschritten“, betonte Diplomingenieur Matthias Dähn vom Büro Waack und Dähn.