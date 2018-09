Henstedt-Ulzburg

Der Verein Henstedt-Ulzburg Bewegt hatte den Flohmarkt für alle erneut auf die Beine gestellt und konnte viele neue Verkäufer mobilisieren. So wie Iris Kühnel und Christina Hildebrandt, die an der Beckersbergstraße den ganzen Vorgarten mit Ausrangiertem gefüllt hatten. „Wir haben verschiedene Abteilung, sogar mit Weihnachtssachen“, erzählten die beiden Freundinnen lachend. Beim Flohmarkt in der ganzen Gemeinde werden keine Standgebühren erhoben, jeder kann vor seiner Haustür seinen Trödel anbieten.

Zum ersten Mal dabei waren die Familien Lunau, Löhr und Hobusch hatten ihre lange Auffahrt an der Gartenstraße mit allem vollgepackt, was in den Haushalten übrig war. „Das stand alles auf dem Dachboden“, berichtete Margrit Löhr. Anja Hampel ein paar Häuser weiter hatte zahlreiche Sachen ihrer Kinder aussortiert. Für sie ist es vor allem der Gedanke, dass Ausgedientes ein zweites Mal genutzt werde und man so die Umwelt schone.

Die Schülerinnen Smilla Stutzke und Emily Kruse hatten an der Hamburger Straße ihre Decke ausgebreitet und Spielzeug ausgebreitet. Schon im Vorjahr waren beide dabei gewesen. „Das bringt echt Spaß“, sagte die beiden Henstedt-Ulzburgerinnen.

Eingedeckt mit Spielzeug, Bildern, Kuscheltieren und DVD hatten sich Martin Bergmann, seine Partnerin Roxy Renner und die Kinder Tiziano und Aurora. „Super“ findet die Familie die Idee, dass in allen Straßen Stände zum Stöbern aufgebaut sind. Man lerne viele Menschen kennen.

Im kommenden Jahr findet "HU verkauft" am 1. September statt.