Henstedt-Ulzburg

CDU und SPD hingegen befürworten die pädagogische Fachstelle. Die FDP war bislang unentschlossen und ließ Bürgermeister Bauer einen Fragenkatalog zukommen. Am Montag, 19. November, tagt ab 18.30 Uhr im Rathaus der Hauptausschuss, der zum wiederholten Mal den Tagesordnungspunkt „Einrichtung einer pädagogischen Fachstelle“ für Kinderschutz und Schulträgerangelegenheiten beraten will. Dort sollen die Fragen von FDP-Fraktionsvorsitzenden Klaus-Peter Eberhard beantwortet werden.

Die Gemeinde als Träger von zehn Kitas und mehreren Schulen ist nach dem Gesetz verpflichtet, das Kindeswohl im Blick zu behalten. Manfred Stankat, Leiter des Jugendamtes des Kreises Segeberg, will sich in den Streit der Henstedt-Ulzburger nicht einmischen, „wir sind kein Schiedsrichter“, erklärte er auf Nachfrage der Segeberger Zeitung. Allerdings erwarte der Kreis Segeberg von den größeren Trägern der Kinderbetreuung, dass sie zunächst in eigener Hand Kindeswohlgefährdungen abwenden und im zweiten Schritt das Jugendamt einschalten.

61 schwere Fälle

Von Ende 2007 bis Ende 2017 hat es laut der Verwaltung 103 Fälle gegeben, in denen Erziehern der gemeindeeigenen Kitas mögliche Gefahrensituationen für Jungen und Mädchen erkannt haben. Von diesen Fällen waren 61 so schwer, dass eine Gefahreneinschätzungen vorgenommen werden musste. Mit Hilfe der bisher einzige Mitarbeiterin der Verwaltung, die eigentlich als Kita-Fachberaterin tätig ist, sich aber auch um den Kinderschutz kümmert, konnte in zahlreichen Fällen Abhilfe zum Wohle der Kinder geschaffen werden. Lediglich in zehn Fällen musste das Jugendamt des Kreises hinzugezogen werden.

Bisherige Praxis ist, dass eine Verwaltungsmitarbeiterin mit einer vollen Stelle sich um die Fachberatung in den Kitas und auch um den Bereich Kinderschutz kümmert. Mittlerweile mache allerdings die Tätigkeit im Kinderschutz bereits 80 Prozent der Arbeitszeit aus, wie Bürgermeister Bauer betont.