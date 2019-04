Henstedt-Ulzburg

Philip Haug leitet die offene Kinder- und Jugendarbeit in Henstedt-Ulzburg. Er führt gerne durch das Jugendzentrum Tonne und zeigt, was es dort für Teenager gibt, damit sie ihre Freizeit dort verbringen können und nicht auf der Straße stehen. Es gebe viele „Stammgäste“, berichtet Haug, dennoch gibt es auch immer einige neue Gesichter, die jederzeit willkommen seien. Die In Via-Mitarbeiter versuchen, auch Fremde schnell in die Jugendarbeit zu integrieren.

Kooperationen sorgen für Vielfalt

Im ersten Stock des Gebäudes, das in direkter Nachbarschaft des Alstergymnasiums steht, sind Fachräume untergebracht. Ein Werkraum mit Material und Werkzeugen steht ebenso zur Verfügung wie der Musikraum. „Wir kooperieren da mit der Kreismusikschule Segeberg“, berichtet Haug. Weitere Partnerschaften mit HU bewegt, Volkshochschule, ATS, DRK, Diakonie und Gemeinde sorgen für ein vielfältiges Angebot.

Viele Ideen und Anregungen kommen aus dem Kreis der jugendlichen Nutzer der Treffpunkte, haben Haug und seine Kollegen festgestellt. So weit es im Rahmen sei, werde versucht, auf die Wünsche einzugehen.

Offener Bereich mit Billard und Tischkicker

In der unteren Etage der Tonne gibt es den offenen Bereich mit Tischkicker, Billard und Tischtennisplatte sowie dem Außengelände. Der kleine Kiosk mit Getränke- und Süßigkeitenverkauf wird von einem jungen Team selbstständig auf die Beine gestellt. „Das sind sechs Jugendliche. Und die bestimmen das Angebot“, sagt Haug. In diesem Jahr legt die Juz-Mannschaft verstärkt Wert darauf, dass die jungen Besucher mehr selbst entscheiden können – so wie beim Wochenangebot des Kiosks.

Im vergangenen Jahr verzeichnet In Via Hamburg in der Tonne über 7000 Besucher, in der Einrichtung auf dem Rhen über 6100. Dabei ist es laut Philip Haug nicht kalkulierbar, wann wie viele Besucher zu Gast sind. Übersichtlicher seien da die Ferienangebote, da dort für die Aktivitäten auch ein kleiner Obolus gezahlt werden müsse.