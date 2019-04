Henstedt-Ulzburg

Zum einen wird es wahrscheinlich beim Verein Regenbogen Kaltenkirchen an der Beckersbergstraße in Henstedt-Ulzburg, zum anderen in den Räumen des SVHU am Bürgerpark neue Hortgruppen geben. Es fehlt noch die Betriebserlaubnis des Kreises Segeberg, die Verantwortlichen im Kita-Eigenbetrieb sind aber zuversichtlich, dass das Okay des Kreises komme. „Das wären dann 40 neue Hortbetreuungsplätze“, sagte Schilling.

Betreuung von Schulkindern: Lösungen gesucht und gefunden

Die Situation um die Betreuung von Schulkindern hatte sich in den vergangenen Monaten zugespitzt, da Bürgermeister Stefan Bauer angekündigt hatte, dass nicht alle Kinder in einer der vier Horteinrichtungen unterkommen werden. Der Aufschrei unter den Eltern war groß, sogar eine Demonstration hatte stattgefunden.

In relativ kurzer Zeit hatte der Kita-Eigenbetrieb zusammen mit engagierten Eltern und Kommunalpolitikern im Arbeitskreis Hort alle Kräfte mobilisiert und sich Gedanken um die Situation und Lösungen gemacht. Am Anfang stand eine Bedarfsabfrage bei fast 900 Familien, die entweder bereits in der Vergangenheit eine Hortbetreuung benötigten, oder nach den Sommerferien vermutlich einen Platz für ihre Kinder brauchen. Bis jetzt fehlen laut Schilling 48 Rückmeldungen, alle anderen Betroffenen haben sich gemeldet.

Auf die Beine gestellt wurde außerdem ein Ehrenamtlichen-Dienst mit bislang zehn Personen, die ehrenamtlich in der Kinderbetreuung in Henstedt-Ulzburg mithelfen möchten. Auch die Ausbildung von Erziehern durch die Gemeinde wurde in die Hand genommen. Ziel ist es, eigene Fachkräfte auszubilden.

Neuer Kita-Eigenbetrieb-Standort in Henstedt-Ulzburg wird bezogen

Die Verwaltungsmitarbeiter des Kita-Eigenbetriebes werden in Kürze an ihren neuen Standort am Tiedenkamp 2 im Gewerbegebiet Nord umziehen und sind deshalb am 9. und 10. Mai nur eingeschränkt erreichbar.