Die Spaziergänger am Großen Segeberger See trauten ihren Augen nicht: tote Fische. Tausende toter Fische trieben im Wasser. Das Massensterben in Bad Segeberg gibt Experten, die am Montag ihre Arbeit aufnahmen, Rätsel auf. Noch ist unklar, was die Tiere umgebracht hat – und ob weiterhin Gefahr droht.