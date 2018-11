Henstedt-Ulzburg

„Sie leisten eine unverzichtbare Arbeit in der Patientenbetreuung," sagte Ropers. Und das meist im Stillen. Die scheinbaren Kleinigkeiten erleichterten den Patienten ihren Aufenthalt in der Klinik.

Ende der 1960er-Jahre gründeten sich die „pink ladies“ in den USA, die sich dort der ehrenamtlichen Betreuung in Krankenhäusern verschrieben hatten. Wenig später schwappte dieser Trend auch nach Deutschland, dort wurde aus pink grün: Seitdem sind die Damen in ihren grünen Kitteln in vielen Krankenhäusern präsent. Ende der 1990er-Jahre fanden sich auch im Paracelsus-Klinikum in Henstedt-Ulzburg die ersten Damen zusammen.

Ansprechpartnerinnen für Patienten

Karin Monse ist Grüne Dame der ersten Stunde und versieht ihr Ehrenamt bis heute. „Ich machte damals eine Ausbildung zur Schwesternhelferin.“ Helfen und zuhören, das verrichten, wozu dem Pflegepersonal häufig die Zeit fehle. Ein halbes Jahr nach Monse stieß auch Helga Brand zu den Helferinnen in Henstedt-Ulzburg. „Wir machen das alles unentgeltlich – aber nicht umsonst.“ Strahlende Gesichter, der Wunsch, dass sie wiederkommen mögen – das alles sei auch für die Grünen Damen Motivation für ihre Berufung. Und so sind die Damen häufig erste Ansprechpartnerinnen bei Problemen, Gesprächspartnerinnen für Einsame und Trostspenderinnen bei Ängsten.

13 Damen kümmern sich derzeit im Paracelsus-Klinikum um Patienten. Monse und Brand, selbst 74 und 75 Jahre alt, wünschen sich, dass weitere – auch jüngere – Frauen, aber auch Männer, diese Tradition fortsetzen.

Menschen sind auf ein "Du" angelegt

Auch die evangelische Krankenhausseelsorgerin, Pastorin Christina Tegtmeyer, ein kleines Grußwort an die Damen. „Für den Genesungsprozess sind wir Menschen auf ein ,Du’ angelegt.“ Die Damen in Klinikum hätten einen äußerst guten Ruf, trügen Bitten um Gespräche an Tegtmeyer weiter, von derem Wunsch sie ohne die Grünen Damen wenig erfahren würde. Dabei arbeiteten die Damen stets vertraulich im Hintergrund. „Aber wenn der Hintergrund nicht stimmt, kann der Vordergrund nicht arbeiten.“