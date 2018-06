„So eine intensive Wolfsbeobachtung ist wie ein Sechser im Lotto!“ Wolfsbetreuerin Merle Grube war am Sonntag in Hartenholm, um die Spuren eines Wolfes zu sichern. Dieser war von Jäger Carsten Schroedter am Freitagabend in einer Entfernung von rund 400 Metern minutenlang gefilmt worden.