Henstedt-Ulzburg

Die stetig wachsenden Ansprüche in den Bereich IT und Digitalisierung können laut Bauer mit dem aktuellen Personal in der Verwaltung nicht umgesetzt werden. Die Betreuung läuft künftig über Kommunit. Laut Verbandsvorsteher Köppl werden zurzeit 17 Kommunen betreut und dort mehr als 4000 Arbeitsplätze. Ziel ist es, die Qualität und Wirtschaftlichkeit durch die Nutzung gemeinsamer Ressourcen zu verbessern. Bei Kommunit sitzen nach Auskunft von Geschäftsführer Bernd Ziegenhagen rund 90 IT-Experten.

Bisher zwei Mitarbeiter für die EDV

Laut Henstedt-Ulzburgs Bürgermeister Bauer musste seine Verwaltung sich dringend Gedanken um den IT-Bereich machen. „Wir brauchten zukunftsfähige Lösungen“, sagte Bauer. In der Verwaltung sind bislang zwei Angestellte für die EDV zuständig. Einer wird bleiben und die Kommunikation zwischen Kommunit und Verwaltung übernehmen, der zweite Mitarbeiter wechselt den Arbeitgeber und geht zu dem Zweckverband. Die Gemeinde zahlt eine Verbandsumlage, die sich nach dem Aufwand richtet. „Das wird kein Unterschied zu den Kosten sein, die wir jetzt haben“, beteuerte Bauer.

Langfristiges Ziel soll es laut der Verantwortlichen sein, dass nach der Umstellung der EDV ein nahezu papierfreies Rathaus entstehe und die Bürger ihren Schriftverkehr mit der Gemeindeverwaltung digital – also per Computer – erledigen können.