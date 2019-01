Henstedt-Ulzburg

Arne Drews ist zuständig für den fachlichen Artenschutz in Schleswig-Holstein beim Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) und hat die Kommune dabei beraten.

An der Schniederkoppel soll in Zukunft eine Streuobstwiese Nahrung für Insekten und Kleinlebewesen bieten. Die zweite Fläche ist zwischen Rhinkatenweg/Kiefernweg und Hamburger Straße gelegen. Dort solle der sehr gute Ist-Zustand erhalten bleiben. Bei der Fläche an der Abschiedskoppel handelt es sich um eine Obstwiese und einen neu anzulegenden Teil Wiesenfläche am Wanderweg.

Kooperationen mit anderen Organisationen

Die Kosten zur Herstellung und Anlage der Ausgleichfläche Schniederkoppel sind im Haushalt mit 100.000 Euro eingeplant. Weitere mit den Maßnahmen sollen durch Kooperationen mit Nabu, BUND oder den Universitäten Kiel und Hamburg erfolgen.

Im Rahmen der ersten Sitzung des neuen Umweltausschusses am Montag, 4. Februar, wird Arne Drews vom LLUR für Erläuterungen und Hintergrundinformationen zur Verfügung stehen. Das Gremium tagt ab 18.30 Uhr im Rathaus (Sitzungsraum 1.22).