Hartenholm

„Volker war wie ein Fels in der Brandung“, lobt Mutter und Kinderkrankenschwester Christiane ihren Ehemann. Beide schreiben auf einer eigens von einem Freund eingerichteten Internetseite seit Juni über das Schicksal ihres schwerkranken Kindes, dem die Ärzte schon im Mutterleib kaum Überlebenschancen eingeräumt hatten.

Große Spendenaktion für den kranken Jungen

Nachdem lange unklar war, ob die Krankenkasse der Familie, zu der auch die beiden älteren Schwestern Johanna und Leonie gehören, die Behandlungskosten in den USA übernehmen würden, setzten Verwandte, Freunde und letztlich das „halbe Dorf“ eine beispielhafte Spendenaktion in Gang. Jonathan war mit dem Herzen auf der verkehrten Körperseite und weiteren Schädigungen geboren worden. In Deutschland wollte keine Klinik die Risiko-Operation übernehmen. Dr. Victor Hraska ist ein weltbekannter pädiatrischer kardiovaskulärer Chirurg, der umfangreiche klinische, Lehr- und Forschungskenntnisse vorweist. Mit seinem Team hat er am vergangenen Mittwoch Jonathan operiert und reanimiert. Ärzte und Schwestern in Milwaukee waren nach den ersten kritischen Stunden glücklich, wie gut die OP gelaufen ist.

Außer Lebensgefahr

Am Freitag schickten sie und ihr Mann die positive Nachricht: „Jonathan ist außer Lebensgefahr, er wird leben! Wir weinen vor Glück“, über den Ozean nach Deutschland und Hartenholm an alle Menschen, die mit ihnen gebangt und gebetet haben. „Unser Junge hat noch einen langen Weg vor sich, aber wir können und werden ihn gemeinsam bestreiten“, berichten die glücklichen Eltern und danken für die überwältigende Unterstützung.

Von Nicole Panten