Seedorf

Allein im März 2018 ware wegen eines Unwetters sechs umgestürzte Bäume an zwei Tagen wegzuräumen, dazu kamen im Hitzesommer viele Hecken- und Feldbrände hinzu. Mitte Juli brannte sogar ein Mähdrescher auf dem Feld aus. „Der steht übrigens immer noch da“, sagte Frank.

Ein Mähdrescher koste um 250.000 bis 300.000 Euro. Wegen des Feuer seien die Reifen geplatzt, erklärte Frank. Deshalb habe das ausgebrannte Fahrzeug zunächst an Ort und Stelle verbleiben müssen. Außerdem hatten erst Versicherungsfragen geklärt werden müssen.

Neuer Bergungsversuch im Sommer

Später sei mit Zugmaschinen versucht worden, den Mähdrescher vom Feld zu ziehen. Das sei wegen des Morasts aber misslungen. Da keine umweltgefährdenden Betriebsstoffe mehr im Mähdrescher enthalten seien, habe die Brandruine weiter auf dem Feld stehen können.

Dort überwintert sie nun, auf der Hügelkuppe eines Feldes. Im Sommer, bei Trockenheit, solle ein neuer Bergungsversuch unternommen werden.

Auch diverse Feuer vom Trafohaus- bis zum Werkstattbrand galt es zu bekämpfen. Im Gedächtnis blieb ein Einsatz am 6. Oktober, der als einfache „Technische Hilfe Türöffnung“ begann und zu einer zweistündigen Reanimation wurde.

Zur Einsatzzeit waren weder der Krankenwagen in Berlin ( Seedorf) noch der Notarzt in Bad Segeberg verfügbar, auch der Rettungshubschrauber aus Ahrensbök war anderweitig im Einsatz. So musste schließlich ein Notarzt aus Rendsburg eingeflogen werden. „So ein Einsatz bleibt lange in den Köpfen“, erinnerte Philipp Frank.

Nach Hitzesommer : Löschwasserstellen frühzeitig prüfen

Bürgermeister Gerd Lentföhr dankte seinen Blauröcken für die geleistete Arbeit. Im Rückblick auf den Hitzesommer bat er sie jetzt schon, im Frühjahr alle Löschwasserstellen ausgiebig zu inspizieren und zu prüfen, ob nicht an der einen oder anderen Stelle mit neu gebohrten Löschwasserbrunnen nachgebessert werden sollte.

Nachdem die Ausstattung der Ortswehren mit neuen Helmen und Handschuhen abgeschlossen sei, könnten in diesem Jahr neue Einsatzjacken und Hosen beschafft werden. Das Land gebe sogar 25 Prozent Zuschuss.

999 Feuerwehrleute im Amtsbereich - trotzdem sinkende Tagesverfügbarkeit

Amtswehrführer Jürgen Meynerts freute sich, dass die Amtswehr jetzt 999 Mitglieder zähle. Im Hinblick auf die sinkende Tagesverfügbarkeit der Feuerwehrleute hoffte er, „dass wir die neue Alarm- und Ausrückordnung noch erleben.“

Kreisgrenzen dürften kein Hindernis sein, und an Werktagen müsse man zur Sicherheit auch bei augenscheinlich kleineren Anlässen mehrere Wehren zum Einsatzort schicken, um genügend Kräfte beisammen zu haben. „Das letzte Wort haben aber immer die Wehrführer“, versprach er.

Auch Seedorfs Wehr kann sich über gute Mitgliederzahlen freuen. 90 Aktive zählt die Wehr derzeit, dazu 24 Ehrenmitglieder sowie zwölf Mädchen und Jungen in der Jugendfeuerwehr. „Das ist eine schöne, stabile Mitgliederzahl“, sagte Frank.

Von Klaus J. Harm