Bad Bramstedt

Renaturierungen an Fließgewässern sind ein schwer zu bestellendes Feld. Die Ufer entlang der Auen sind in der Regel in Privatbesitz und stehen für schlängelnde Flussverläufe nicht zur Verfügung. Vor allem Landwirte wollen häufig nicht verkaufen, In Bad Bramstedt hatte der in Seth wohnende Köneking aber leichtes Spiel. „Die Stadt hat uns große Teile der Flächen zur Verfügung gestellt und auch mit zwei Privateigentümern konnten wir einen Vertrag schließen. Im zweiten Abschnitt gehören große Flächen an der Schmalfelder Au der Tantau-Stiftung und der Stiftung Naturschutz. Auch mit ihnen sei die Zusammenarbeit sehr erfreulich, hat Köneking festgestellt.

1,5 Kilometer Flusslauf werden umgestaltet

Der erste Renaturierungsabschnitt erstreckt sich von der August-Kelle-Brücke beim Ochsenweg bis zur Ernst-Friedrich-Harm-Brücke westlich der Altonaer Straße. Rund 1,5 Kilometer Flusslauf werden umgestaltet. Zunächst werden die Büsche am Ufer zurückgeschnitten. „Wir haben dafür nur bis Ende Februar Zeit. Wir müssen auch Vögel vergrämen, bevor sie am Ufer anfangen zu brüten“, erklärte Maren Rohrbeck vom beauftragten Ingenieurbüro BBS Umwelt (Kiel). Als weiterer Schritt sollen zwei Solgleiten umgestaltet werden, eine in der Ohlau, eine in der Hudau. Dadurch soll es ökologisch bedeutsamen Kleinstlebewesen erleichtert werden, Flussgefälle zu überwinden.

Sieben Flussverschwenkungen sind geplant

Aufwendiger sind die Flussverschwenkungen, zwei in der Ohlau, fünf in der Hudau. Die Auen sollen an diesen Stellen in ein neues kurvenförmiges Flussbett umgeleitet werden, das alte wird zugeschüttet. In den Kurven entstehen Verwirbelungen und Zonen mit ruhigem Wasser. Fische und andere Tiere finden dadurch Ruhezonen und Laichgebiete. Nord-westlich vom Tryp Hotel Köhlerhof wird zudem ein Auenwald angelegt.

350.000 bis 400.000 Euro will der Gewässerpflegeverband investieren. Das Geld kommt zur Hälfte von der EU, die andere Hälfte teilen sich Bund und Land. 2020 will Verbandsvorsteher Köneking dann den ebenfalls circa 1,5 Kilometer langen zweiten Abschnitt an der Schmalfelder Au in Angriff nehmen.