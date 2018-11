Kaltenkirchen

Anna Haentjens wird mit ihrem eigens zu dieser Veranstaltung konzipierten Programm „Brot und Rosen – 100 Jahre Frauenwahlrecht in Liedern und Texten“ im Kaltenkirchener Rathaus auftreten. Begleitet wird die 63-Jährige am Flügel von dem Hamburger Pianisten Ulrich Stolpmann.

„Auch für mich persönlich ist es etwas ganz Besonderes, zu diesem geschichtlichen Ereignis singen zu dürfen“, sagt Anna Haentjens, die als Sängerin weit über die Grenzen des Kreises hinaus bekannt ist. Haentjens feiert dieses Jahr außerdem auch ein persönliches Jubiläum: „Vor 40 Jahren stand ich zum ersten Mal auf der Bühne in Wedel mit einem Konzert zu Anne Frank“, erzählt sie. Seitdem ist Anna Haentjens eine gefragte Konzertsängerin, die von ihrer Berufung leben kann. Den Titel ihres Programms „Brot und Rosen“ hat sie gewählt, weil es die Hymne der Frauenbewegung von 1912 in den USA war.

Erst seit 1991 können alle Schweizerinnen wählen

„Wir haben Anna Haentjens ausgewählt, weil sie sehr engagiert in Sachen Frauenrechte ist“, sagt Beate Mönkedieck, Gleichstellungsbeauftragte in Bad Segeberg, die daran erinnert: „In Deutschland feiern wir zwar schon 100 Jahre Frauenwahlrecht, aber man bedenke, dass es erst seit 1991 in allen Schweizer Kantonen gilt und die Frauen in Saudi Arabien erst seit 2015 wählen dürfen.“ Die Arbeit in Sachen Frauenrechte sei noch lange nicht getan, auch in Deutschland nicht. „Heute kämpfen wir für mehr Frauen in Führungspositionen und in politischen Ämtern“, sagt Mönkedieck.

Bewusst ausgesuchte Lieder werden am Freitag, 30. November, im Rathaus erklingen. Zum Beispiel „Keine Furcht mehr, meine Damen!“, eine französische Weise von 1791 oder das Chanson „Raus mit den Männern aus dem Reichstag!“ ist ein Klassiker unter den engagierten Frauenliedern von 1920. Aber auch der Gassenhauer „Das bisschen Haushalt“ von Johanna Koczian, gehört zum Programm. Es wurde 1977 ein Hit. Im selben Jahr gab es die Gesetzesänderung in der Bundesrepublik Deutschland, dass Frauen nicht mehr ihre Ehemänner um Erlaubnis bitten mussten, wenn sie arbeiten wollten.

Der Eintritt zum Konzert am 30. November ist frei, Beginn: 20 Uhr.