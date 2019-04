Bad Segeberg

Ebenfalls zugesagt für Sonnabend, 11. Mai, ab 10 Uhr, haben laut Veranstalter Ingo Micheel unter anderem der Vicepräses der IHK Lübeck, Nils Offer, Kreispräsident Claus Peter Dieck, Landrat Jan Peter Schröder und der Vorsitzende des Baugewerbeverbandes Schleswig-Holstein, Thorsten Freiberg.

Die begleitende Bühnenshow im 300 Quadratmeter großen Messebistro übernehmen das Tanzstudio „Time to Move“ unter Anleitung von Inhaberin Saskia Kruse und der mobile Indoor-Cycling-Trainer Marco Will mit seinem Team.

Viele Angebote für Kinder auf der Regio-Schau

Auch wenn natürlich die Aussteller von jeher das Herz des Spektakels bilden, so legen Geschäftsführer Micheel und sein Team der Agentur creativevent ebenfalls großen Wert auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Für Kinder werde beispielsweise das Programm „Kinder in Bewegung“ der Animateure von „Keep in Move“ mit Kletterwand, Hüpfburg und anderen Spielgeräten kostenlos angeboten. Gegen eine Gebühr darf darüber hinaus das Bungee-Trampolin genutzt werden.

Gemeinsam mit dem MSC Holstein im ADAC sowie der Firma Zweirad Martens bietet die Regio-Schau Kindern und Jugendlichen ab der 2. Schulklasse bis zum 15. Lebensjahr kostenlos einen Fahrrad-Geschicklichkeitsparcours an, bei dem Teilnehmer auch die Qualifikation für das Landesturnier des ADAC in Neumünster am 27. Oktober erwerben können. Die Tagesbesten werden immer gegen 16.45 Uhr vor der Zuschauertribüne geehrt. Der MSC Holstein gewährt zudem noch einen Blick in seine Rallye- und Motorsport-Sparte.

"PS und Bewegung" im Vordergrund

„Dieses Mal soll generell das Thema PS und Bewegung im Vordergrund stehen“, kündigt Info Micheel an. Während die Oldie-Schlepperfreunde Raum Segeberg über 30 historischen Arbeitsmaschinen aus der Landwirtschaft vor Ort zum Teil auch in Aktion vorstellten, zeige die Firma Meifort auf der Aktionsfläche moderne Traktoren. „In diesem Jahr wird außerdem die Motorradstaffel der Polizei Hamburg zu Gast sein und Motorradakrobatik in Vollendung zeigen.“

Weiterhin präsentieren sich einige Autohäuser neben ihrem Messestand auch mit Fahrzeugen auf dem von der Firma Jorkisch unterstützten Offroad-Parcours. Jeder Besucher mit Führerschein kann nach Anmeldung eine Runde drehen. „Den ganzen Sonntag über findet auf dem Landesturnierplatz erstmals ein Oldtimertreffen für alle Fahrzeuge statt, die älter als 30 Jahre sind.“ Die Regie habe der Automobil- und Motorsportclub Bad Segeberg ( AMSC) im ADAC übernommen. Moderatoren werden einige ausgewählte historische Fahrzeuge auf der Aktionsfläche vor der Tribüne genauer vorstellen.

Rettungshunde und Jagdhunde dabei

Mit von der Partie sind zudem die DRK-Rettungshundestaffel, die mit verschiedenen Vorführungen zu unterschiedlichen Aufgabenstellungen ihre Arbeit veranschaulicht sowie die Jagdhundeführer, deren Einsatz Wolfgang Finnern erklärt. „Da dürfen natürlich auch die Jagdhornbläser der Kreisjägerschaft Segeberg unter der Leitung von Christiane Stock nicht fehlen“, meint der Veranstalter.

Am Sonntagvormittag, 12. Mai, findet auch 2019 wieder der beliebte Frühschoppen im Messezelt-Café statt; von 11 bis 14 Uhr spielt die Band Jazz’n Five aus Segeberg.

Als wichtige Säule dient auch bei der siebten Auflage der bewährte „Pakt für Ausbildung“. Fast 50 Unternehmen und Institutionen stellen zukünftigen Azubis, deren Familien und Lehrern ein umfangreiches Angebot an verschiedenen Ausbildungsberufen und Studienmöglichkeiten vor. „Allen allgemeinbildenden Schule und auch den Berufsbildungszentren bieten wir nach Voranmeldung am Sonnabend die kostenlose Nutzung eines Busshuttles von und zur Schule zurück an.“