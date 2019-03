Bad Bramstedt

„ Jürgen wollte nie im Vordergrund stehen, nie erster Vorsitzender werden. Dafür war er zweiter Vorsitzender mit Leib und Seele. Er war immer abwägend, ausgleichend und manchmal auch mahnend, vor allem, wenn es ums Geld ging“, beschrieb die erste Vorsitzende, Andrea Schroedter, ihren Vertreter.

Knoop, immer im Hintergrund agierend und ein Mann der leisen Töne, wurde für seine Verhältnisse noch einmal richtig redselig, als er einen Rückblick über den BVV und seine jahrelange Tätigkeit gab. „Die Entscheidung im Verein aktiv mitzuwirken, fiel bei mir dann letztendlich durch unseren noch heute geltenden Leitgedanken und Werbespruch ’Wir tun was, mach doch mit’“, so Knoop. Vier Vorsitzende hat er unterstützt. Mehrere Großprojekte fielen in seine Amtszeit, beispielsweise die Vitalisierung der Osterauinsel. Aber auch die Protestaktion gegen das geplante dann aber gescheiterte Fachmarktzentrum vor den Toren der Stadt trug seine Handschrift mit. Die Geschäfte hatten damals ihre Schaufenster verhüllt.

Auch beruflich tritt Knoop kürzer

Auch beruflich will Knoop kürzer treten. Sein Eisenwarengeschäft Hingst im Maienbeeck, das seit 1868 besteht und das Jürgen Knoop von seinem Vater übernommen hatte, hat er an seinen Nachfolger Yasar Vollmer übergeben, der nicht aus der Familie kommt. Als Abschiedsgeschenk des BVV erhielt Knoop ein Abo für eine Fachzeitschrift für Oldtimer. Er selbst hat einen alten Ford Mustang.

Geschäfte im Landweg sollen erreichbar bleiben

Vorsitzende Schroedter wünschte sich für die anstehende Sanierung des Landweges, dass die Geschäfte auch während der Bauphase erreichbar bleiben. In diesem Zusammenhang sprach sie auch einen Verkehrsunfall im Maienbeeck an, bei dem im Februar ein sechsjähriges Kind schwer verletzt worden war. Dies habe die SPD dazu bewogen, wieder einen Verkehrsversuch für den Maienbeeck vorzuschlagen, der das Parken nur noch auf einer Straßenseite zulässt. Schroedter appellierte eindringlich an die Lokalpolitiker, und auch an die anwesende Bürgermeisterin Verena Jeske, diesen Versuch nicht während der Bauphase im Landweg zu starten. „Sonst besteht die Gefahr der Abwanderung von Kaufkraft“, warnte sie.