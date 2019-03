Der Bauantrag ist gestellt, wenn alles gut laufe, gebe es in acht Wochen das Okay und es könne losgehen, sagt Andreas Hausberg. Er ist Projektleiter für das neue Hospiz, an dem die Stadt Norderstedt und Henstedt-Ulzburg Minderheitsgesellschafter sind. Betreiber ist das Albertinen-Diakoniewerk.