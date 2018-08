Die Anschlussstelle Kaltenkirchen wird ab Mittwoch zum Nadelöhr, Autofahrer müssen sich auf lange Staus und Verzögerungen einstellen. Wie die Via Solutions Nord am Montag mitteilte, starten am 8. August umfangreiche Sanierungsarbeiten an den Knotenpunkten östlich und westlich der A7-Querung.