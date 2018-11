Kaltenkirchen

Sechs bis zehn Teilnehmerinnen besuchen regelmäßig die Kurse von Adelheid Liepelt. Die Sozialwissenschaftlerin hat nach ihrem Studium eine Ausbildung zur Poesie- und Bibliotherapie absolviert und gibt seitdem Kurse in kreativem Schreiben, zunächst in Hamburg, dann in Kaltenkirchen und Neumünster. In beiden Städten sind die Schreibwerkstätten im Bereich der Gleichstellung angesiedelt. Jeweils im Frühjahr und im Herbst gibt es sechs Kurse, immer mittwochvormittags.

Einige Frauen sind von Beginn an dabei, so wie Renate Schöning. „Als Schulkind habe ich schon gerne Aufsätze geschrieben und mein Lehrer meinte damals, dass ich irgendwann mal ein Buch schreiben sollte“, erzählt die 73-Jährige. Als sie dann aufhörte zu arbeiten und von dem Angebot der Schreibwerkstatt erfuhr, wollte sie dieses Projekt in Angriff nehmen. Mit diesem Wunsch stand sie nicht alleine da, sollte sie bald merken. „Aber die Illusion, ein Buch zu schreiben, wurde mir schnell genommen“, sagt sie. Traurig sei sie darüber allerdings nicht: „Ich habe gelernt, dass die Freude am Schreiben bei mir nur für Kurzgeschichten reicht.“

Rund 60 Kurzgeschichten und Gedichte von 22 Schreiberinnen aus den Kursen in Kaltenkirchen und Neumünster sind in ihrem Buch „Ich hab’ noch eine Geschichte“ zu finden. Renate Schöning ist eine der Autorinnen – und stolz drauf. „Wir haben Texte zu verschieden Themen geschrieben, an jedem Kurstag gebe ich ein Thema vor“, sagt Adelheid Liepelt. „Unter die Menschen gefallen“, zum Beispiel oder „Weißt Du noch“ und „Es kam anders als erwartet“, sind nur einige der Themen. Geschrieben wird aus dem Leben, den Erinnerungen. „Sich selbst erfahren und reflektieren, das kann man beim Schreiben“, erklärt Liepelt.

"Ich hab noch eine Geschichte", Herausgeberin: Adelheid Liepelt, Kadera Verlag, 14 Euro.