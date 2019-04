Als ein verlässlicher Partner in der Jugendbetreuung in Henstedt-Ulzburg hat sich der Verein In Via Hamburg erwiesen. Das betonen die Fraktionen der Kommunalpolitik und bedanken sich beim Verein, der die Jugendzentren Tonne an der Beckersbergstraße 57 und Rhen (Schäferkampsweg 34) betreibt.