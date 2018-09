Beim Stamm der Apachen ist die Führungsposition vakant. Seit Schauspieler Jan Sosniok bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg nach sechs Präriesommern die Silberbüchse an den Hufnagel gehängt hat, wird Winnetou Nr. 14 gesucht – denn 13 Häuptlinge hat es am Kalkberg schon gegeben.