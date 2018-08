Bad Segeberg

Mit zurück nach Süddeutschland nimmt er nun stolze 3000 Euro – eine Beteiligung von je einem Cent für jeden bisherigen Gast.

Zum sechsten Mal in Folge über 300000 Gäste

Die aktuelle Inszenierung liegt damit erneut auf Rekordkurs. Zum sechsten Mal in Folge wurde die Marke von 300000 Zuschauern erreicht. Den Jubiläumsgast begrüßte Ute Thienel, Geschäftsführerin der Kalkberg GmbH, am Sonntagnachmittag vor über 7300 Zuschauern in einer erneut nahezu ausverkauften Arena. Es war erst die 58. von insgesamt 72 Vorstellungen. In der Rekordsaison 2017 war es die 63. Aufführung gewesen. Am Ende hatten voriges Jahr genau 372646 Menschen das Stück „Old Surehand“ gesehen.

In ihrer 67. Saison gelang es den Karl-May-Spielen zum insgesamt zehnten Mal, über 300000 Fans in Winnetous Jagdgründen willkommen zu heißen. Der glückliche Gewinner saß gestern in Block A, Reihe 10, auf Platz 240. Übergeben wurde der Preis von Bad Segebergs Bürgermeister Dieter Schönfeld: Der Aufsichtsratsvorsitzende der Kalkberg GmbH brachte einen Geldsack mit 3000 Ein-Cent-Stücken als symbolische Anzahlung auf die Bühne.

2019 gibt es "Unter Geiern - der Sohn des Bärentöters"

„Ich freue mich sehr, dass unser Abenteuer um die geheimnisvolle Felsenburg das Publikum so begeistert“, sagte Ute Thienel. Erstmals in der Geschichte der Spiele gerät sogar die 400000-Zuschauer-Marke in Reichweite. Am Sonntag, 2. September, geht die Saison 2018 mit der Nachmittagsvorstellung zu Ende. Bis dahin haben die Besucher noch 14 mal die Chance, Jan Sosniok als „Winnetou“, Christine Neubauer als „Judith Silberstein“ und Jochen Horst als „Harry Melton“ zu erleben. Die Vorstellungen beginnen donnerstags, freitags und sonnabends um 15 und 20 Uhr sowie sonntags um 15 Uhr.

2019 zeigen die Karl-May-Spiele dann eine neue Inszenierung von „Unter Geiern – der Sohn des Bärenjägers“. Das Stück stand zuletzt in der Saison 2004 auf dem Spielplan.