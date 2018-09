Bad Segeberg

Christine Neubauer als „Judith Silberstein“ und Jochen Horst als „Harry Melton“ spielten ein eiskaltes Gangsterpaar. Nach der umjubelten Rekordzahl hatte Geschäftsführerin Ute Thienel aber auch noch eine traurige Nachricht für die Fans: Jan Sosniok hängt die Rolle des „Winnetou“ nach sechs Jahren an den Nagel. Der 50-Jährige möchte sich künftig wieder verstärkt Film- und Fernsehproduktionen widmen. Demnächst ist er in der Kino-Fortsetzung der Kultserie „Berlin Berlin“ zu sehen.

Winnetou-Nachfolge noch unklar

„Es war uns eine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten“, sagte Geschäftsführerin Ute Thienel auf der Bühne zu Jan Sosniok. „Du warst ein großartiger Winnetou und hast die Augen unserer Zuschauer zum Leuchten gebracht.“ Die Karl-May-Spiele sehen in dem Schauspieler einen Freund. „Unsere Herausforderung ist nun, für das nächste Jahr einen neuen Winnetou zu finden, der das Publikum ebenso begeistert.“

Sosniok spielte seit 2013 am Kalkberg

Jan Sosniok war in der Saison 2013 in die Fußstapfen von Erol Sander getreten und hatten in seiner ersten Saison an der Seite des Bad Segeberger Rekord-Winnetous Gojko Mitic gespielt. In jeder seiner sechs Spielzeiten konnte Sosniok einen Rekord feiern.

„Unter Geiern – der Sohn des Bärenjägers“

Die Vorbereitungen für die 68. Karl-May-Saison haben bereits begonnen. Vom 29. Juni bis zum 8. September 2019 wird die Inszenierung „Unter Geiern – der Sohn des Bärenjägers“ gezeigt. Das Abenteuer stand zuletzt 2004 auf dem Spielplan.