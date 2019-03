„Hyper, Hyper“ oder „How Much Is The Fish“ sind wohl die bekanntesten Hits des Techno Trios rund um den Frontmann H.P Baxxter. Er hat Scooter als Anchorman zu der Erfolgsgeschichte verholfen. Im Spätsommer 2019 werden sie nun als ein Headliner auf der Bühne beim Werner-Rennen in Hartenholm stehen.