Bad Segeberg

Referent war Christian Springfeld, Bürgermeister der niedersächsischen Stadt Springe in der Nähe von Hannover. Seit Februar 2016 ist der FDP-Mann in der 30 000-Einwohner-Kommune im Amt. In den vergangenen Monaten wurde dort eine Neuregelung für den Ausbau von Straßen eingeführt. Weil sie noch recht neu ist, lässt sich der Erfolg bislang allerdings nicht messen.

Häuslebesitzer tragen bis zu 85 Prozent der Kosten

In Bad Segeberg und vielen umliegenden Orten gilt seit Jahrzehnten folgendes Prinzip: Wird eine marode Straße grundlegend erneuert, werden die Anwohner zur Kasse gebeten. Je nachdem, ob es eine reine Wohnstraße ist oder ob dort viel durchfließender Verkehr herrscht, müssen die Häuslebesitzer bis zu 85 Prozent der Kosten tragen. Den Rest bezahlt die jeweilige Kommune. Werden zugleich Rohrleitungen im Erdreich erneuert, zahlt auch der jeweilige Energieversorger oder Zweckverband mit.

Orte kommen ohne Zahlung der Einwohner nicht aus

Der Kieler Landtag hat den Zwang, diese Beiträge zu erheben, mittlerweile aufgehoben. Doch einen kompletten Verzicht kann sich kaum eine Gemeinde leisten. „Die Straßen fallen ja nicht vom Himmel, und auch das Geld fällt nicht vom Himmel“, sagte Springfeld. Die Frage sei nur: Wie kann man das Geld bekommen, ohne die Einwohner allzu sehr zu belasten? Plant ein Ort einen Straßenausbau, gibt es in dem betroffenen Gebiet regelmäßig einen erheblichen Protest, weil meist Tausende von Euro gezahlt werden müssen.

Bürgermeister von Springe wollte Grundsteuer erhöhen

Springfeld hätte in seiner Stadt gern die Grundsteuer B für bebaute Grundstücke deutlich erhöht, um für die Straßen keinen separaten Beitrag mehr nehmen zu müssen. Jeder zahlt Jahr für Jahr einen gewissen Betrag. Dessen Höhe ist ohne nähere Berechnungen nicht pauschal zu bestimmen. Diese Lösung, die auch bei gerichtlichen Überprüfungen ihre Schwierigkeiten hat, wurde in Springe von CDU und SPD allerdings abgelehnt. Es wurde ein neues und – wie Springfeld schilderte – recht kompliziertes Verfahren eingeführt.

Springer Konzept sieht Abrechnung nach Stadtteilen vor

Dabei werden nicht mehr die Anwohner einzelner Straßenzüge veranlagt, sondern die Bewohner eines kompletten Stadtteils. Das führt dazu, dass der Einzelne weniger zahlt – dafür aber öfter. Würde in Bad Segeberg beispielsweise der Kühneweg erneuert, müssten auch die Bewohner aller umliegenden Straßen mitbezahlen. Das Problem ist laut Springfeld, das Bundesstraßen und Bahntrassen als natürliche Begrenzung eines Quartiers gelten. Der Zuschnitt der „Abrechnungseinheiten“ sei das kniffelige Problem.

Finanzieller Aufwand für Lösung in Springe ist erheblich

Zudem müsse jedes Grundstück angeschaut und bewertet werden. Ist kein Bebauungsplan vorhanden, nehmen städtische Mitarbeiter genau auf, wie umfangreich das jeweilige Gelände bebaut ist – und zu welchem Zweck. Sofern ein B-Plan besteht, zahlt der Besitzer für die rechtlich maximal mögliche Bebauung (auch wenn in Wahrheit ein kleines Gebäude dort steht). Allein für diese Kartierung wird Springe in den ersten zwei bis drei Jahren auch etwa zwei bis drei zusätzliche Arbeitsplätze in der Stadtverwaltung brauchen. Anschließend wird eine eine Vollzeitstelle für die kontinuierliche Abarbeitung notwendig sein. Hinzu kommen 105 000 Euro für die technische Ausstattung dieses Fachbereichs.

Bürgermeister befürchtet erhebliche Proteste der Einwohner

Bislang hat die Stadt Springe allerdings noch kein Geld von ihren Einwohnern gefordert. Für die Bürger sei dieses Verfahren „relativ verträglich“, meint Springfeld. Er rechnet aber bei mindestens zwei Gelegenheiten mit erheblichem Widerstand: sobald die Anhörungsbögen rausgehen („Das wird einen Aufschrei der Entrüstung geben“) und sobald die ersten Rechnungen verschickt werden („Dann wird es richtig Rabatz geben“). Insgesamt ist der Bürgermeister eher skeptisch, was die Akzeptanz der Neuregelung angeht. „Mir schwant da Böses.“

Zuhörer im Segeberger Kreishaus wollten es ganz genau wissen

Zahlreiche Zuhörer nutzten die Gelegenheit zu Nachfragen. Sie mussten erfahren, dass bei diesen Gebühren nicht das Verursacherprinzip gilt – also nicht die Reiter für das Abnutzen der Marienstraße neben dem Landesturnierplatz bezahlen müssen. Und dass eine Neuregelung beim Drehen des politischen Windes auch ganz schnell wieder gekippt werden kann.