Am Sonntag, 24. März, wird Pastorin Lisa Schwetasch in der Maria-Magdalenen-Kirche (10 Uhr) feierlich als Nachfolgerin für den pensionierten Pastor Bernd Hofmann ins Amt eingeführt. Im Interview erzählt die 33-Jährige von ihrem Leben, warum sie Pastorin wurde und was ihr in Bad Bramstedt gefällt.