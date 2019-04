Kreis Segeberg

Zu den 10 000 Notfällen kamen auch 4100 Krankentransporte in den ersten drei Monaten für den Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH (RKiSH) im Kreis Segeberg. Vorher war jahrelang das DRK für den Rettungsdienst im Kreis zuständig, für Norderstedt war die KBA im Einsatz.

Einsatzzahlen steigen um 3,8 Prozent pro Jahr

Der Rettungsdienstwechsel sollte für die Bürger möglichst unbemerkt über die Bühne gehen im Realbetrieb und ist es wohl auch. Nach 100 Tagen zogen Landrat Jan Peter Schröder und RKiSH-Geschäftsführer Michael Reis am Mittwoch eine erste Bilanz.

In der Zukunft steht einiges an: Neue Rettungswachen werden gebaut im Kreis Segeberg. Außerdem muss sich der Rettungsdienst auf die steigende Zahl von Einsätzen einstellen.

2018 – damals noch ohne Segeberg – verzeichnete die RKiSH mehr als 160 000 Einsätze in den Kreisen Dithmarschen, Pinneberg, Steinburg und Rendsburg-Eckernförde. Das sind 19 Prozent mehr Einsätze seit 2014 und eine jährliche Steigerungsrate 3,8 Prozent.

Ein Viertel der Einsätze sind keine Notfälle

„20 bis 25 Prozent der Einsätze sind keine Notfälle“, sagte Michael Reis. „Das ist ein bundesweites Problem.“ Die Gesellschaft werde älter, es gebe mehr Single-Haushalte, aber auch die Hemmschwelle sinke, die 112 anzurufen.

Wenn dann ein Rettungswagen losfährt, der eigentlich gar nicht erforderlich wäre, fehle dieser womöglich bei einem echten Notfall. Womöglich noch in Begleitung eines Notarztes. „Das ist die wertvollste Ressource“, betonte der RKiSH-Chef.

Wenn schon die Leitstelle absehen könne, dass es sich bei einem Notruf nicht um einen lebensbedrohlichen Fall handelt, wäre es denkbar, mit einem Akut-Telemobil statt einer „rollenden Intensivstation“, die ein Rettungswagen ist, zum Patienten fahren, machte Reis Vorschläge. Das allerdings sei noch Zukunftsmusik.

Größere Rettungswachen für Bad Bramstedt und Kaltenkirchen

Durch die steigenden Einsatzzahlen sind mehr Kapazitäten notwendig. Bereits im Laufe des vergangenen Jahres hat der RKiSH mit drei eigenen Wagen den Rettungsdienst des DRK verstärkt in Bad Segeberg, Bad Bramstedt und Kaltenkirchen.

Mit dem Wechsel im Rettungsdienst zum 1. Januar hat der RKiSH alle bestehenden Wachen übernommen, Vermieter ist der Kreis. Auch 19 Fahrzeuge und die Medizintechnik wurden beim Übergang übernommen, sagt Reis.

„Das wichtigste aber war das Personal“, betonte Landrat Jan Peter Schröder. „ Autos kann man kaufen, das Personal nicht.“ Allen Beschäftigten bei DRK und KBA wurde ein Übernahmeangebot gemacht.

Bis auf eine Ausnahme hätten auch alle das Angebot angenommen, betonte Reis. Etwa 200 vom DRK und etwa 25 vom KBA in Norderstedt. „Bisher gab es noch keine Kündigung.“ Finanziell habe sich dabei niemand verschlechtert, ergänzt der Landrat. Die Beschäftigten würden jetzt nach Tarif des öffentlichen Dienstes bezahlt.

Die Rettungswachen im Kreis jedoch sind im Laufe der Zeit zu klein geworden. Bedarf gebe es eigentlich überall. Priorität haben laut Reis die Wachen in Bad Bramstedt, Kaltenkirchen, Bornhöved und Norderstedt.

Hier müsse bedarfsgerecht umgebaut werden in den kommenden Monaten und Jahren. Konkret ist es bereits in Bad Bramstedt. „Wir warten nur noch auf die Baugenehmigung“, sagt Landrat Schröder. Die zwei Wachen in der Stadt sollen zusammengeführt werden in einem Neubau im Hunenkamp.

Möglicherweise auch Ausbildung am Standort Kaltenkirchen

Auch in Kaltenkirchen ist ein Neubau geplant, dort hat der Kreis ein Grundstück in der Nähe von Dodenhof erworben. „Wir werden eine Ausschreibung machen“, kündigt Landrat Schröder an. Ein Investor soll bauen und erhält im Gegenzug eine Mietgarantie durch den Rettungsdienst.

Unklar ist noch der Umfang der neuen Wache in Kaltenkirchen. Möglich sei hier auch Kapazitäten für Ausbildung zu schaffen. Jährlich bilde der RKiSH fast 90 Rettungssanitäter aus in der Akademie in Heide. Es gebe Überlegungen zusätzlich in Kaltenkirchen auszubilden. Dies werde derzeit noch geprüft.

Von Nadine Materne