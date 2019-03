In Todesfelde geht die Angst um. Gemeindearbeiter Sven Schmidt stieß am Mittwoch in mehreren Rabatten an der Dorfstraße auf Haufen mit fleischartigen Stückchen und Schneckenkorn, einem giftigen Ungeziefervernichtungsmittel. Offenbar handelte es sich um Fallen für Hunde. Die Polizei ermittelt.