Klein Gladebrügge

Die A20-Planungsgesellschaft Deges, ein Bund-Länderunternehmen, steht unter Druck. 2013 hatte das Bundesverwaltungsgericht, auch auf Klage Klein Gladebrügges hin, von den Autobahnplanern gefordert, südlichere Trassen zu prüfen und außerdem den Schutz der Fledermäuse zu verbessern. Sie fliegen die Kalkberghöhle in Bad Segeberg zu Zehntausenden an.

A20-Planer Deges suchte Kontakt mit Klägerin

Für das nun laufende Fehlerheilungsverfahren hatte Deges die Gemeinde Klein Gladebrügge angeschrieben. Sie wurde gefragt, unter welchen Bedingungen sie dort dem Bau auf der Plantrasse zustimmen könne. So könnte das Verfahren abgekürzt werden.

Die AKW-Fraktion des Bürgermeisters Volker Göttsche hatte Vorstellungen entwickelt und wollte sie über die Rechtsanwältin der Gemeinde an die Deges senden. So soll eine Zustimmung der Gemeinde zur bisherigen Trasse erfolgen, falls zwei Bedingungen erfüllt würden. Die A20 soll bei Klein Gladebrügge nicht als Brücke, sondern in einem gedeckelten Trog oder Tunnel geführt werden. Und zweitens soll die Abfahrt der A21 ( Bargteheide-Kiel) bei Schwissel in Richtung Herrenmühle gesperrt werden, weil von dort Verkehr nach Klein Gladebrügge geführt werde.

Land bislang gegen Trog oder Tunnel

In den Vorjahren hatte das Land einen Trog oder Tunnel unter anderem wegen zu hohen Grundwasserspiegels und zu hoher Kosten verworfen, lediglich Flüsterasphalt als Lärmdämmung auf der Brücke angeboten. Und die Route Schwissel-Klein Gladebrügge gilt bislang als wichtige Trave-Querung und Umleitung.

A20-Kritiker, Naturschützer und Ex-Bürgermeister Arne Hansen von der AWG wollte den Punkt von der Tagesordnung absetzen. Über ihre Strategie solle die Gemeinde nicht in der Öffentlichkeit diskutieren. Das sei kontraproduktiv. Bei der A20-Planung liefen derzeit Gespräche.

Hansen konnte sich nicht durchsetzen. Die Gemeindevertretung stimmte mit fünf zu drei Stimmen dafür, der Deges zu antworten.

Von Gerrit Klaus J. und Sponholz Harm