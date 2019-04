Kreis Segeberg

Der Großteil der Straßen im Land sind laut Verkehrsminister Bernd Buchholz in einem befriedigenden bis mangelhaften Zustand. 100 Millionen Euro will das Land dieses Jahr investieren. Am Montag präsentierte Buchholz eine "Sanierungsoffensive".

Von 41 Einzelprojekten sind neun auch im Kreis Segeberg geplant – darunter auch die Fahrbahnerneuerung der B432 zwischen Leezen und Itzstedt.

B 432: Autofahrer müssen sich auf Sperrungen einrichten

Pendler werden sich über Monate auf Sperrungen einstellen müssen. Auf 7,2 Kilometern wird die Bundesstraße 432 saniert – inklusive Radweg.

„Wo wir bauen, wollen wir auch die vorhandenen Radwege erneuern“, sagte Buchholz und erwehrte sich gegen kritische Stimmen, das Land würde lediglich den motorisierten Verkehr fördern.

Fünf Millionen Euro sollen in dem Abschnitt verbaut werden. „Viele Straßen sind weit über 20 Jahre alt und einfach verschlissen, so auch die B432 bei Itzstedt“, erklärte Jens Sommerburg, Leiter des LBV in Lübeck, das Schadensbild der B432.

Für die Sanierung der B432 werden abschnittsweise Vollsperrungen nötig, kündigt der LBV an. Mit Rücksicht auf den touristischen Verkehr soll der Baubeginn nach der Hauptreisezeit im September beginnen, kündigte Sommerburg an.

Brücke über B206 in Bad Segeberg wird saniert

Vor allem auf den Anreiseverkehr zu den Karl-May-Spielen haben die Straßenplaner ein Auge. Zu den Maßnahmen gehören nämlich auch zwei Brückensanierungen in Bad Segeberg und Klein Rönnau.

In der Kreisstadt soll auch die Überführung der B432 über die B206 saniert werden auf der Länge von einem Kilometer. Außerdem in Klein Rönnau die Brücke über die B432, Ecke Mühlenweg.

„Wir wissen, dass das für die Region sensible Routen sind“, sagte Sommerburg im Hinblick auf den Tourismusverkehr in und um Bad Segeberg während der Sommermonate.

Deshalb werde man mit den Instandsetzungen auch erst nach Beendigung der Karl-May-Spiele im September beginnen.

Für die Arbeiten müsse die Brücke halbseitig gesperrt werden. 362000 Euro soll die Instandsetzung der Brücke in Bad Segeberg kosten. Drei Monate sollen die Bauarbeiten dauern.

In Klein Rönnau sind die Bauarbeiten mit einem Investitionsvolumen von 125000 Euro von September bis Dezember geplant.

Knapp acht Millionen Euro werden dieses Jahr im Kreis Segeberg in Infrastruktur investiert, wenn alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden können.

In Pronstorf soll die Decke B432 auf 4,2 Kilometern noch im Juli geflickt werden (265000 Euro). Ende Juni bereits sollen die größten Schäden auf der Ortsdurchfahrt in Stuvenborn repariert werden auf 1,1 Kilometern (125000 Euro).

Außerdem wird bei Glasau die Decke der Landesstraße 306 erneuert zwischen Brackrade und Barghorst ( Kreis Ostholstein) auf 4,5 Kilometer für 1,95 Millionen Euro.

Drei Radwege werden erneuert

Angekündigt wurden zudem drei Radwegsanierungen. Bei Kayhude sollen Richtung Bargfeld-Stegen entlang der B75 600 Meter Radweg saniert werden (etwa 30000 Euro). Die Arbeiten sind für Mai und Juni geplant.

Im Juli ist der Radweg in der Ortslage Nahe entlang der B432 dran (45000 Euro). Ab September werden dann insgesamt 3,6 Kilometer Radweg entlang der B432 zwischen Leezen und Groß Niendorf und weiter bis zur Ortslage Langenhorst erneuert. 110 000 Euro sind für diese Maßnahme veranschlagt.

In den nächsten Jahren soll das Ausbauprogramm des Landes in großen Schritten weiter vorangehen, kündigte Buchholz an. „Bis 2022 sollen 50 Prozent der Straßen im Land in einem guten oder sehr guten Zustand sein.“

Von Nadine Materne