Kreis Segeberg

Wohl durch einen Sturm war sein Kleinwagen der Marke Smart auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einer entgegenkommenden Sattelzugmaschine zusammengestoßen.

Kleine Erinnerungsstätten zieren viele Straßen im Kreis Segeberg.

Holzkreuz erinnert an zwei Tote

Manche stehen schon seit vielen Jahren. Wie das Holzkreuz mit kleiner Gedenktafel an der K111 zwischen Bimöhlen und Großenaspe, mit ungenutzten Kerzen- und Blumenständern daneben. Es ist an einem Baum am Straßenrand angebracht und erinnert an einen Unfalltod zweiter junger Bad Bramstedter im September 2008. Der Fahrer hatte damals im dichten Nebel in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Geländewagen verloren. Das Auto war gegen einen Baum geprallt und hatte sich überschlagen.

Ähnliches Gedenken gibt es auch an der B206 bei Hartenholm und Schafhaus sowie an vielen Kreisstraßen.

Eigentlich Erlaubnis nötig

Theoretisch müssten die Straßenbaulastträger zuvor zustimmen, sagt Harald Haase, Pressesprecher des Landesverkehrsministeriums. „Grundsätzlich unterliegt die Errichtung von Gedenkstätten dem Regime der Sondernutzung nach dem Straßen- und Wegegesetz und dem Bundesfernstraßengesetz.“

Faktisch würden die Straßenmeistereien die Gedenkstätten eine gewisse Zeit lang dulden und danach räumen, erklärt Haase. Abhängig sei dies aber vom Einzelfall. Geprüft werde etwa, ob die Verkehrssicherheit gefährdet sei, Verkehrsteilnehmer also ablenkt oder behindert würden.

Geräumt werde die Gedenkstätte, wenn sie erkennbar über einen längeren Zeitraum nicht mehr gepflegt worden sei. „Eigene Sondernutzungsverträge werden in der Regel nicht abgeschlossen.“

An den Schmalfelder Kurven, einer beliebten, unfallträchtigen und kurvigen Motorradstrecke, stehen auch Holzkreuze. „Aber nicht als Gedenken, sondern als Abschreckung und Warnung“, erklärt Michael Krüger, Leiter der Kreisverkehrsaufsicht.

Allerdings hatte es beim Aufstellen auch Bedenken einer Familie gegeben. Sie hatte gerade nicht an den Tod eines Familienangehörigen an dieser Straße erinnert werden wollen.