Leezen

„Um das Jahr 1900 wurde der Männerchor gegründet. Während des 1. Weltkriegs haben sich die Männer dann Frauenstimmen ausgeliehen“, blickt Johanna Krohn in die Chorgeschichte, seit sieben Jahren Vorsitzende des Chores. Der Gemischte Chor wurde dann offiziell im Jahr 1919 gegründet.

Der Männeranteil schrumpfte altersbedingt in den vergangenen Jahren allerdings auf derzeit fünf Sänger. Demnach müssten jetzt eher Männerstimmen gefunden werden.

Proben mit Sommerhits

Die 100 Jahre sieht man den Chormitgliedern natürlich nicht an, denn seit der Gründung hat sich der Chor immer wieder verjüngt und aktuelle Lieder ins Repertoire aufgenommen. So probt er gerade an „Sommerhits“ aus den 90er Jahren, wie „Summer Dreaming“ – der Song ist vielen aus der Barcardi-Werbung bekannt – oder „Ice in the Sunshine“.

Einfühlsam gibt Chorleiter Heiko Rahf aus Neversdorf das „Aufbauwärmprogramm“ vor. „Das Auflockern und die Stimmübungen sollen für genügend Luft zum Singen sorgen“, erklärt Johanna Krohn. Kräftig wird dann „Die Gedanken sind frei“ – ein Lied aus dem diesjährigen Repertoire – angestimmt.

„Wer mitsingen möchte, kann sich gerne – quasi zur Probe – montags zu den Übungsstunden von 20 bis 22 Uhr ein Bild von unserer Chorarbeit machen“, hoffen Krohn und Rahf aus „Nachwuchs“ bei den Alt-, Sopran-, Tenor- und Bass-Stimmen.

Auch ein Medley aus bekannten Musicals steht auf der Agenda. Die 26 Sängerinnen und Sänger aus Leezen und den umliegenden Gemeinden interpretieren ebenso mit viel Leidenschaft alte Volkslieder, schwedisches Liedgut, Schlager und Popstücke.

Jubiläumskonzert am 29. September

Am 29. September soll ein drei bis vier Stunden dauerndes Jubiläumskonzert im Schulzentrum Leezen mit fünf befreundeten Gastchören stattfinden. Bereits zuvor ist der Chor am 8. Juni bei „Segeberg singt“ und am 23. Juni in Bad Bramstedt beim Sängerfest dabei.

Schon am 1. Mai eröffnet der Chor traditionell das Fest im Budörp auf dem Leezener Dorfplatz.