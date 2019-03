Groß Rönnau

SUV stehen bei Autodieben im Kreis Segeberg derzeit hoch im Kurs: Nachdem am Freitag in Kaltenkirchen und Tangstedt zwei Autos gestohlen wurden, ist nun ein Toyota vom Typ RAV 4 ist in der Nacht zum Dienstag in Groß Rönnau verschwunden.

Laut Polizei ereignete sich der Diebstahl zwischen 17.30 Uhr und 7 Uhr in der Segeberger Straße in Groß Rönnau, in der der dunkelblaue SUV im Wert von etwa 30.000 Euro abgestellt war.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zum Diebstahl oder dem Fahrzeug machen kann, soll die Polizei unter 04551-8840 anrufen.

Auch in Bönningstedt wurde dieses Jahr schon ein Auto gestohlen. In diesem Fall war es aber kein SUV.

Von KN-online