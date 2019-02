Bad Segeberg

Als Gymnasiallehrerin für Wirtschaft/Politik und Englisch hatte es Sophie Baierl das KJR-Projekt „Stadt der Kinder“ angetan. Hier hatte sie drei Mal mitgewirkt und für sich etwas erkannt: „Mir wurde klar, dass vieles schief läuft in unserer Gesellschaft und dass ich mitwirken möchte, das zu ändern.“ Durch den Kreisjugendring und den Bad Segeberger Verein Alleineinboot, in dem sie Mitglied wurde, lernte Sophie Baierl unter anderem Jana Oelschlägel kennen, die jetzige KJR-Vorsitzende. „Ich hab’ sie aus dem Schuldienst abgeworben“, schmunzelte Oelschlägel beim Ortstermin im Haus des Sports, in dem der KJR seine Geschäftsräume hat.

Arbeit für die Dachorganisation

Dort ist der Arbeitsplatz von Sophie Baierl, die 20 Stunden in der Woche für die Dachorganisation von über 60 Jugendverbänden und Vereinen im Kreis Segeberg arbeitet. Deren Spektrum ist breit gefächert. Die Jugendorganisationen von Feuerwehr, THW und DRK sind ebenso dabei wie soziale, musizierende und kirchliche Gruppen. Auch Stiftungen und die Sportjugend, Stadt- und Ortsjugendringe gehören dem Kreisjugendring an sowie der Verein für Jugend- und Kulturarbeit im Kreis Segeberg (VJKA). „Viele sehen uns als Teil des Vereins für Jugend- und Kulturarbeit im Kreis Segeberg, das ist aber nicht richtig. Wir sind ein unabhängiger Verband“, betont Schatzmeister Hauke von Essen.

Die Projektarbeit ist ein Teil ihrer Tätigkeit. Sei es die Koordination von Ferienpass-Angeboten – „wir binden unsere Mitglieder ein und gestalten den Ferienpass frischer und moderner“–, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit inklusive Homepage-Pflege oder zuletzt eine Rolle als Moderatorin bei „Jugend im Kreistag“.

Anmeldung läuft für "Stadt der Kinder"

Derzeit läuft außerdem das Anmeldeverfahren für die Stadt der Kinder auf Hochtouren. Das Demokratieprojekt, bei dem Kinder von neun bis 14 Jahren gesellschaftliches Zusammenleben spielerisch kennenlernen, findet vom 29. Mai bis zum 2. Juni auf dem Jugendzeltplatz Wittenborn statt. Am 28. Februar ist Anmeldeschluss, 60 Jungen und 60 Mädchen können dabei sein.

„Ich wurde vor allem eingestellt, um die Mitglieder des Kreisjugendrings zu betreuen“, erklärt die Referentin. In Amtsdeutsch heißen die Kreismittel, aus denen ihre Tätigkeit bezahlt wird, „institutioneller Zuschuss für Mitgliederpflege.“ In der Praxis äußert sich das darin, dass die Geschäftsstelle nun viermal in der Woche geöffnet ist. Außerdem in der Teilnahme an Veranstaltungen der Mitglieder, der Beratung und dem Anbieten von Unterstützung vor Ort. „Viele wissen gar nicht, was ihr KJR für sie tun kann“, hat Baierl schon feststellen müssen. Oder auch das: „Manche haben gar nicht mehr gewusst, dass sie bei uns Mitglied sind. Darum müssen wir als Kreisjugendring aktiv werden.“