Der Kreis Segeberg investiert in den nächsten Jahren rund 40 Millionen Euro in alte und neue Gebäude. Die Jugendakademie in Bad Segeberg und die Kfz-Zulassungsstelle in Norderstedt werden saniert. Das Berufsbildungszentrum in Norderstedt wird ausgebaut, ein neues Kreishaus in Bad Segeberg errichtet.