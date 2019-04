Bad Segeberg

Das Mitfahrnetz hilft seit Januar 2018 Menschen in der Region Segeberg, sich zu gemeinsamen Autofahrten zu verabreden. Schröder wirbt dafür und hat an drei Terminen eine exklusive Mitfahrgelegenheit angeboten.

Erst registrieren im Mitfahrnetz

Wer einsteigen möchte, muss sich kostenfrei auf www.mitfahrnetz-se.de registrieren, meldet sich für die eingestellten Fahrten an und hofft auf Losglück. Die erste Fahrt startet am Mittwoch, 3. April, um 8.15 Uhr in Bad Segeberg und endet in Neumünster. Zwei weitere Fahrten folgen am Mittwoch, 8. Mai, um 9 Uhr von Bad Segeberg nach Kiel, und am Montag, 27. Mai, geht es um 8.15 Uhr von Bad Segeberg nach Neumünster.

Startpunkt ist in Bad Segeberg

Start ist am Haus Segeberg, dem Dienstsitz in Bad Segeberg, oder ein Ort nach Absprache. Die Gewinner werden spätestens zwei Tage vor der Fahrt ausgelost und benachrichtigt.

Aber auch alle, die nicht gewinnen, profitieren von der Aktion: „Denn durch die Registrierung im Mitfahrnetz werden sie Teil einer starken Gemeinschaft und können sich zu gemeinsamen Fahrten verabreden. Es gibt bereits über 300 Nutzerinnen und Nutzer“, sagt Kreisprojektleiterin Julia Maßow.

Das Mitfahrnetz Segeberg wird getragen vom Kreis Segeberg und den regionalen Kommunen. Gefördert wird es mit Mitteln aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums ( ELER) über die "AktivRegionen" Holsteins Herz, Holsteiner Auenland und Alsterland.