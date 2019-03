Segeberg Kreis Segeberg - Polizei schnappt Serien-Einbrecher Der „Sonderkommission Wohnung“ der Polizeidirektion Segeberg ist ein Schlag gegen Einbrecher gelungen. Ein Litauer (49) ist verhaftet worden, dem sechs Einbrüche in Norderstedt und Hamburg zwischen Juni 2018 und Januar 2019 zur Last gelegt werden.

Von Gerrit Sponholz

Nachdem der Einbrecher sich vergeblich am Türschloss zu schaffen gemacht hatte, warf er die Scheiben der Terrassentür ein, um in das Haus in Norderstedt einzudringen. Quelle: Polizei