Leezen

Der Junge hatte sie offenbar als Schutzbehauptung genutzt, weil er die Schule geschwänzt hatte. Er war wohl mit den Vorbereitungen für ein Schulreferat, das er halten sollte, nicht fertig geworden.

Polizei hatte früh Zweifel

Die Polizei hatte nach ersten Ermittlungen schnell Zweifel an dem erzählten Sachverhalt gehabt, sagt eine Pressesprecherin der Polizeidirektion Bad Segeberg. In einer Vernehmung gab der 15-Jährige dann zu, dass er den Raubüberfall nur erfunden hatte. Näheres wollte die Sprecherin nicht sagen.

Zuvor hatte der Junge noch behauptet, er sei am Mittwoch, 20. Februar, in Leezen von drei Männern überfallen worden. Der Schüler gab zunächst gegenüber der Polizei an, dass er sich gegen 8.10 Uhr in der Schulstraße befunden habe, als ihn plötzlich drei maskierte Männer aufgefordert hätten, sein Geld herauszugeben. Die Männer durchwühlten angeblich seinen Schulranzen, hätten ihn anschließend in ein nahegelegenes Waldstück gezerrt und ihm dort in den Bauch geschlagen. Als ein Hund (blonder Labrador) zu hören gewesen sein soll, hätten die Täter von ihm abgelassen und seien ohne Beute geflüchtet.

Drei Männer sollten es gewesen sein

Die drei Männer waren beschrieben worden als 1,75 Meter groß, mit schwarzer Kleidung, und mit schwarzen und weißen Schuhen. Sie hätten gebrochen Deutsch gesprochen.

Auf eine Fahndung nach ihnen hatte die Polizei verzichtet, weil die Tat erst am späten Nachmittag angezeigt worden war. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hatte die Ermittlungen übernommen und auch den angeblichen Hundebesitzer des blonden Labradors als Zeugen gesucht. Wie sich nun herausgestellt hat, alles vergeblich.