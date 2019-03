Nehms (Kreis Segeberg)

Demnach war der Mann zuletzt am vergangenen Montagnachmittag gesehen worden. Sein Auto, ein schwarzer VW Golf, war an der Badestelle am See geparkt worden. Durch Handyortung war der Wagen dort am Mittwoch entdeckt worden.

Laut Handzettel, der in der Gemeinde verteilt worden war, handelt es sich um einen 1,80 Meter großen, schlanken Mann mit südeuropäischem Aussehen. Er war zum Zeitpunkt seines Verschwindens mit einer schwarzen Adidas-Jogginghose und einer schwarzen Daunenjacke bekleidet.

Keine genaueren Angaben zur Person

Weder über Alter noch Namen oder Familienverhältnisse wollte die Kriminalpolizei Auskunft erteilen. Die Ermittlungen sollten nicht gefährdet werden, hieß es.

Seitdem sucht das für Vermisstenfälle zuständige Sachgebiet 1 der Segeberger Kriminalpolizei nach dem Mann. Für eine Suchaktion am Freitag auf dem See waren Fachdienststellen von Bundespolizei und Technischem Hilfswerk aus Eckernförde und Ratzeburg angefordert worden. Sie suchten mit Tauchern, Booten, Drohnen und Sonarortung den Seegrund offensichtlich erfolglos ab.

Der Nehmser See ist sehr flach

Der Mann wird sich nach Ansicht von Experten wohl nicht im See befinden, da es sich bei dem Nehmser See um ein sehr flaches Gewässer handele. Die durchschnittliche Tiefe liege nur zwischen zwei und zweieinhalb Metern.

Anwohner sagten, es gebe Hinweise darauf, dass der Mann aus dem Raum Bad Bramstedt komme. Sein Vater wohne angeblich in einem Dorf im Norden des Kreises Segeberg.

Hintergrund bleibt unklar

Dem Vernehmen nach wird nicht ausgeschlossen, dass der Mann unter depressiven Stimmungen litt, und nicht Opfer eines Verbrechens wurde.

Von Klaus J. Harm