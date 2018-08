Kummerfeld

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte die 23-jährige BMW-Fahrerin um kurz vor 14 Uhr vom Prisdorfer Weg nach links in die Bundesstraße einzubiegen.

Beim Einbiegen kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem in Richtung Pinneberg auf der Bundesstraße fahrenden Motorrad. Die Bundesstraße ist in diesem Bereich vorfahrtsberechtigt. Der 19-jährige Hondafahrer stürzte und zog sich Knochenbrüche zu. Rettungskräfte brachten den Pinneberger in ein Hamburger Krankenhaus. Die Fahrerin aus dem Kreis Pinneberg blieb unverletzt.

Von KN-online