Kaltenkirchen

In dieser Form sucht die Musikschule zum zweiten Mal Nachwuchs. Damit viele Kinder kommen, hat Döring über Grundschulen Karten verteilt. Solch eine Karte brachte auch die siebenjährige Ayla mit nach Hause, erzählt ihre Mutter. Die zwölfjährige Schwester Asli kam gleich mit, sie probiert gerade das Saxofon aus; Klavier und Gitarre hatte sie schon. Asli habe sich noch nicht entschieden, berichtet ihre Mutter, Ayla interessiere sich am meisten für die Gitarre. Bisher musiziert niemand in der Familie, aber: „Wenn sie Interesse und Lust haben, werden wir sie unterstützen, wo wir können.“

Im Grundschulalter beginnen

Andra Maria Bichiu aus Kaltenkirchen ist neun Jahre alt und schwärmt: „Man kann verschiedene Töne gleichzeitig spielen und jeder hört sich verschieden an!“ Klavierlehrerin Mari Kitagawa stimmt ihr zu: Wofür die Posaunisten vier Instrumente brauchen, das kann ein Pianist allein. Am besten fangen Kinder ihrer Meinung nach im Grundschulalter an, ein Instrument zu lernen. „Wenn die Eltern Verständnis haben, schon im Kindergarten.“ In ihrer Heimat Japan beginnen schon die ganz Jungen, „Musik im Körper zu fühlen“, erzählt Kitagawa. Ein Musikinstrument sei wie eine Sprache zu lernen – am besten wie die Muttersprache.

Der Erfolg der Musikwerkstatt ist so groß, dass Döring ankündigt, dass sie auch im kommenden Jahr im Februar stattfinden wird. In Kaltenkirchen lernen rund 300 Schüler ein Instrument an der Kreismusikschule, darunter befindet sich die Musikklasse einer Grundschule.

2300 Kinder werden unterrichtet

Insgesamt unterrichtet die Musikschule, die vom Kreis finanziell gefördert wird, rund 2300 Kinder in verschiedenen Bezirken; dazu zählen auch die verschiedenen Angebote in offenen Ganztagsschulen, Bläser-, Streicher- und Gesangsklassen.