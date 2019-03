Bad Segeberg

Die Lampen, die mit Einsetzen der Dämmerung ihren Dienst aufnehmen sollten, blieben in großen Teilen der Stadt aus. Wer kurz nach 19 Uhr beispielsweise am Landratspark unterwegs war, am Habichtshorst und den angrenzenden Wohnstraßen, Teilen von An der Trave und anderswo in Bad Segeberg, sah – nichts. Es war zappenduster. Erst kurz nach 22.30 Uhr hatte Bad Segeberg dann doch noch eine Erleuchtung.

Fachfirma stellte bei Reparatur den Strom ab

Bauamtsleiterin Antje Langethal hat dem ärgerlichen Ausfall am Donnerstag ausführlich nachgeforscht – und die Ursache gefunden. An der Straße Am Gasberg sei mittags von einer Fachfirma eine Laterne repariert worden. Und weil die Experten den eigenen Feierabend gern noch erleben wollten, stellten sie während der Arbeiten (natürlich) den Strom ab. „Das ist unser Dämmerungsschalter“, schildert Antje Langethal.

Drehschalter war marode und gab den Geist auf

Was die Fachleute nicht wussten: Dieser Drehschalter war so marode, dass er just bei dieser finalen Drehung den (Lampen-)Geist aufgab. Da die Lampen zu dem Zeitpunkt aber noch nicht leuchten mussten, fuhr die Fachfirma bester Dinge wieder ab. Erst mit Verzögerung wurde der Schaden offenkundig. Es dauerte eine ganze Weile, den Fehler zu lokalisieren. Fazit: Antje Langethal und ihr Team sind um diese Straßenbeleuchtung nicht zu beneiden.